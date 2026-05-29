L’RDS Summer Festival 2026 si svolgerà in quattro città italiane, con concerti gratuiti. Tra gli artisti previsti ci sono Achille Lauro e Emma. L’evento è organizzato da RDS 100% Grandi Successi e si svolgerà durante l’estate 2026.

Torna l’RDS Summer Festival edizione 2026, il grande evento musicale di RDS 100% Grandi Successi che quest’anno farà tappa in quattro città italiane con un cast ricco di artisti. Dopo il successo dell’edizione 2025, che ha registrato oltre 100.000 presenze, il festival torna con nuove città, nuovi protagonisti e un’esperienza ancora più immersiva grazie alla nuova app di RDS. A presentare le quattro tappe saranno gli speaker di RDS insieme ai talent di RDSNEXT, la social web radio dedicata alla Gen Z. Il tour prenderà il via il 14 giugno a Genova, per la prima volta in Piazza della Vittoria, con un line-up che vedrà salire sul palco Cate Lumina, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Gaia, Gard, Kamrad, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nicolò Filippucci, Pinguini Tattici Nucleari e Plasma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - RDS Summer Festival 2026: da Achille Lauro a Emma, quattro tappe gratuite in tutta Italia

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RDS Summer Festival 2026: Pinguini Tattici Nucleari a Genova (14/6), Achille Lauro a Rimini (20/6), Emma a Monopoli (27/6), Tommaso Paradiso a Iglesias (4/7). Ingresso gratuito su app RDS. In TV l'11 e 18 luglio. allmusicitalia.it allmusicitalia.it/news/rds-su x.com

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