Raw 08.062026 L’ora della redenzione

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Accor Arena di Parigi. Lo show inizia con Oba Femi che raggiunge il ring. Dice che ha molte cose di cui parlare, non gli piace Paul Heyman ma hanno una cosa che li accomuna, possono fare una previsione. Sconfiggerà chiunque si metterà contro di lui nel King of The Ring e a Night of Champions si metterà la corona. Nel 2026 vuole collezionare trofei, e uno gli è sfuggito la testa di Brock Lesnar. Lo ha attaccato alle spalle e poi è scappato. Questo vuol dire che si è comportato da vigliacco e quando lo rivedrà finirà ciò che ha iniziato. Dominik Mysterio lo interrompe, dice che Oba non è il dominatore di nessuno. Si preoccupa di Brock Lesnar, ma la sua preoccupazione maggiore dovrebbe essere proprio lui, Dominik. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Raw 08.06.2026 L’ora della redenzione

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Full Raw highlights: May 26, 2026

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