Raw 06.042026 Conti in sospeso

Questa sera vi portiamo i principali aggiornamenti da Houston, dove si è svolta la puntata di Monday Night Raw al Toyota Center. L’evento ha visto diversi incontri e momenti salienti, con i protagonisti del roster che si sono confrontati sul ring. La serata ha anche riservato alcune novità sui conti in sospeso tra alcuni atleti e le loro rispettive storyline. Di seguito, i dettagli più importanti della serata.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Toyota Center di Houston, Texas. Lo show inizia con CM Punk che raggiunge il ring. Dice che Houston è una città legata al mondo del wrestling e anche lui ha passato dei grandi momenti nella città nel passato. Si è domandato spesso cosa avrebbero fatto al suo posto alcuni dei grandi wrestler del passato. Sa che i sogni sono fatti per essere vissuti. Roman Reigns non è presente per la puntata, dopo che gli ha fatto distruggere il tavolo di commento sa che Roman lo odia. Ma essere odiato da Roman, o chi come lui, è come una benzina per lui. Seppur vecchio non è debole. Vuole provare a spiegare perché lui odia Roman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Raw 06.04.2026 Conti in sospeso Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo... Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic