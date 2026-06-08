Gli agenti hanno arrestato un uomo a Ravenna per sequestro di persona dopo aver ricevuto le segnalazioni delle urla di una donna provenienti da un appartamento. Durante la perquisizione, gli investigatori hanno trovato la donna in uno stato di costrizione all’interno dell’abitazione. La polizia ha scoperto il sequestro grazie alle chiamate di vicini che avevano udito le grida e alle testimonianze raccolte sul luogo.

Cosa hanno trovato gli agenti durante la perquisizione dell'appartamento?. Come ha fatto la polizia a scoprire il sequestro in corso?. Quali altri reati sono stati contestati all'uomo oltre al sequestro?. Perché i vicini di casa sono stati decisivi per la vittima?.? In Breve Perquisizioni hanno rinvenuto un coltellino e 3,31 grammi di hashish nell'appartamento.. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali.. L'arresto è avvenuto sabato sera grazie alla segnalazione dei vicini di casa.. L'uomo risponde di sequestro, maltrattamenti, detenzione stupefacenti e porto abusivo armi.. Un trentenne arrestato a Ravenna per sequestro di persona dopo le urla della fidanzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna, arrestato per sequestro: le urla della donna allertano i vicini

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