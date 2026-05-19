A Bologna, una lite tra una coppia ha attirato l'attenzione dei vicini a causa delle urla. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato un uomo di 32 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante l'intervento sono stati trovati e sequestrati diversi grammi di cocaina e hashish, oltre a circa 4.000 euro in contanti. La vicenda si è svolta in un contesto domestico, con le forze dell’ordine che hanno messo fine alla scena.

Eseguito un arresto dai Carabinieri a Bologna, dove un 32enne italiano è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato scoperto durante un controllo in un appartamento della zona Foscherara, dopo che erano state segnalate delle urla riconducibili a una lite domestica. L’intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato in un palazzo della zona Foscherara, a Bologna. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in seguito a una segnalazione relativa a forti urla provenienti da un appartamento, che lasciavano presagire una possibile lite domestica. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato un uomo che ha riferito di aver avuto una discussione verbale con la propria fidanzata, la quale si era già allontanata dall’abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite di coppia a Bologna, le urla allarmano i vicini: interviene la polizia, 32enne arrestato per droga

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