Rari Nantes Romagna | record e 20° posto ai Campionati Italiani

Ai Campionati Italiani, Rari Nantes Romagna si è piazzata al 20° posto, grazie alle prestazioni dei suoi atleti. Un atleta ha stabilito un nuovo record italiano, ma non sono stati forniti dettagli sulla sua identità o sulla disciplina coinvolta. La squadra ha ottenuto punti utili grazie alle performance di alcuni nuotatori, contribuendo al risultato complessivo. La società ha partecipato con un gruppo di nuotatori, senza specificare i nomi o i risultati individuali.

Chi sono gli atleti che hanno garantito il podio alla società? Come ha fatto Cicognani a stabilire un nuovo record italiano? Quale specialità ha permesso alla squadra di accumulare più punti? Dove si sposteranno gli atleti per la sfida finale in acque libere??? In Breve Cicognani segna record italiano esordienti nei 100 rana con 2’41”98. Lijoi vince 50 stile e 100 rana; Santomauro conquista oro SB8. Amato ed Edoardo Marchini contribuiscono al punteggio totale di 5693,15 punti. San . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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