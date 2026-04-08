Rari Nantes Romagna un marzo da incorniciare | pioggia di medaglie e trionfi ai Criteria

Da forlitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A marzo, la Rari Nantes Romagna ha ottenuto numerosi successi a livello regionale e nazionale, conquistando diverse medaglie e premi durante vari eventi. La società ha festeggiato risultati importanti nel corso del mese, confermando la propria presenza in numerose competizioni. I traguardi raggiunti hanno contribuito a rafforzare la posizione della squadra nel panorama sportivo regionale e nazionale.

Marzo si chiude con un bilancio straordinario per la Rari Nantes Romagna, protagonista di un mese ricco di successi sia a livello regionale che nazionale. La società romagnola ha confermato la propria crescita nel panorama natatorio italiano, mettendo in vasca talento, determinazione e risultati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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