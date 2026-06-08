Nuoto paralimpico il Rari Nantes Romagna brilla ai Campionati italiani | tre ori e un argento

Notizia in breve

La Rari Nantes Romagna ha conquistato tre medaglie d’oro e un argento ai Campionati italiani di nuoto paralimpico. La competizione, tra le più rilevanti del calendario nazionale, si è conclusa con un risultato positivo per la squadra. I successi sono arrivati in diverse categorie, rafforzando la presenza della società nelle classifiche di livello nazionale. La squadra ha ottenuto risultati significativi in questa importante manifestazione del nuoto paralimpico.