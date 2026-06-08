Nuoto paralimpico il Rari Nantes Romagna brilla ai Campionati italiani | tre ori e un argento
La Rari Nantes Romagna ha conquistato tre medaglie d’oro e un argento ai Campionati italiani di nuoto paralimpico. La competizione, tra le più rilevanti del calendario nazionale, si è conclusa con un risultato positivo per la squadra. I successi sono arrivati in diverse categorie, rafforzando la presenza della società nelle classifiche di livello nazionale. La squadra ha ottenuto risultati significativi in questa importante manifestazione del nuoto paralimpico.
Si chiude con un bilancio più che positivo l’esperienza della Rari Nantes Romagna ai Campionati Italiani Finp, uno degli appuntamenti più importanti del calendario paralimpico nazionale. La società romagnola conquista un prestigioso 20° posto nel ranking italiano con un totale di 5693,15 punti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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