Rapine violente a Viareggio arrestati tre nordafricani

Tre uomini nordafricani sono stati arrestati a Viareggio per aver preso di mira diverse vittime con rapine violente. Le persone colpite avevano ferite evidenti e sanguinanti, raccontando di essere state circondate e aggredite durante i colpi. Le forze dell'ordine hanno intercettato i sospetti dopo le denunce e hanno recuperato alcuni oggetti rubati. L’indagine prosegue per chiarire altri episodi collegati.

Tra le vittime padre e figlio, colpito anche un uomo intervenuto in loro soccorso, secondo quanto riferito dai militari che parlano di “gravissimo episodio di violenza”. La centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto numerose segnalazioni intorno alle 20 riguardanti appunto un gruppo di persone che, “con particolare violenza, stava aggredendo i passanti per sottrarre loro effetti personali”. All’arrivo delle pattuglie, due vittime – padre e figlio – presentavano “lesioni evidenti e sanguinanti riferendo di essere stati accerchiati e colpiti da un gruppo di nordafricani, che avevano sottratto lo smartphone del minore e la collana che indossava”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Tre rapine e una rissa in un giorno: tre uomini arrestati dai Carabinieri

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