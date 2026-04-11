Tre minorenni sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Sassari con l’accusa di aver commesso una serie di rapine e atti violenti nel centro storico. Le autorità hanno eseguito un provvedimento cautelare nei loro confronti, in relazione a diversi episodi che si sono verificati negli ultimi tempi nella zona centrale della città. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli delle azioni contestate.

La Squadra Mobile della Questura di Sassari ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di tre minorenni, accusati di una serie di violenti episodi nel cuore della città. L’operazione, coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, mette fine a una sequenza di aggressioni e rapine avvenute principalmente nel centro storico. Violenza sistematica tra le strade del centro. Le indagini condotte dalla III Sezione della Squadra Mobile hanno ricostruito una dinamica di gruppo spietata. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i giovanissimi coinvolti avrebbero individuato diverse vittime, spesso colpite con estrema forza prima di essere private di denaro e oggetti personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, arrestati tre minorenni: ferocia e rapine nel centro storico

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Rapine e aggressioni a Sassari, arrestati tre minorenniSassari, tre minorenni raggiunti da misura cautelare dopo indagini su rapine e aggressioni avvenute in città nelle scorse settimane. sassarioggi.it

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