Due violente rapine in strada a Torino San Salvario | quattro arrestati dopo un anno e tre mesi dai fatti

A quasi un anno e tre mesi dai fatti, quattro uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato in relazione a due rapine avvenute in strada nel quartiere di Torino San Salvario. L’operazione è stata effettuata all’inizio di aprile 2026, quando è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini egiziani e un tunisino, di età compresa tra 19 e 25 anni, ritenuti coinvolti nelle rapine.

Nella prima un uomo era stato colpito con una catena per sottrargli il borsello, nel secondo un altro era stato selvaggiamente pestato per portargli via la bici elettrica A inizio aprile 2026 la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre egiziani e un tunisino, di età compresa tra i 19 e i 25 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina in concorso. I fatti sono relativi a due episodi avvenuti nel quartiere San Salvario, rispettivamente in via Nizza e in via Berthollet, a gennaio del 2025 e su cui hanno indagato gli agenti del commissariato Barriera Nizza. Uno degli arrestati, egiziano di 19 anni, è accusato di avere partecipato a entrambi gli episodi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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