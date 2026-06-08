Tre minorenni sono stati fermati dopo aver rapinato una persona sul lungomare di notte. La vittima è stata colpita con un casco e derubata di una collana. La polizia ha rintracciato i sospetti nel centro città circa trenta minuti dopo la fuga. I giovani sono stati portati in commissariato e sono sotto accusa per il tentativo di rapina e lesioni.

Pescara - La vittima colpita con un casco e derubata della collana: la polizia ha rintracciato i presunti responsabili nel giro di mezz’ora dopo la fuga in centro. Momenti di paura sulla riviera nord di Pescara, dove un ragazzo è stato aggredito e rapinato mentre si trovava sul lungomare insieme ad altri giovani. L’episodio, avvenuto nel corso del weekend, ha portato all’arresto di tre minorenni, rispettivamente di 14, 16 e 17 anni, accusati di rapina aggravata in concorso. Secondo quanto ricostruito dalla Questura di Pescara, il gruppo si sarebbe avvicinato alla vittima e ai suoi amici mentre stavano passeggiando nella zona della riviera.... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Rapina choc sul lungomare: tre minorenni bloccati dopo l’aggressione notturna

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