Violenta rapina nel parco Dora a Torino uomo pestato e derubato | due minorenni individuati dopo tre mesi uno arrestato

A fine aprile 2026, la polizia di Torino ha arrestato un minorenne sospettato di aver partecipato a una violenta rapina avvenuta a gennaio nel parco Dora. L’episodio aveva coinvolto un uomo che era stato picchiato e derubato durante un'azione che aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Dopo tre mesi di indagini, sono stati individuati anche altri due minorenni, ma solo uno è stato portato in custodia.

A fine aprile 2026 la polizia di Stato di Torino ha arrestato un minorenne, ritenuto responsabile di una violenta rapina avvenuta lo scorso gennaio nei pressi del parco Dora. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile del capoluogo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Violenta rapina a Torino Mirafiori Sud: uomo stordito con un taser e pestato, quattro arrestati dopo nove mesiQuattro magrebini di età compresa tra 36 e 46 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Torino Mirafiori a marzo 2026 per una... Violenta rapina a due croceristi per le strade di Genova: otto arrestati dopo cinque mesi, uno trovato a Rivarolo CanaveseC'è anche un egiziano residente a Rivarolo Canavese tra gli otto arrestati dalla polizia di Stato di Genova oggi, venerdì 24 aprile 2026, con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Violenta rapina al Parco Dora, individuati dalla polizia due dei tre responsabili; Torino: Rapina al Parco Dora - Polizia di Stato; Reggio Emilia, rissa al parco in pieno centro con coltelli e spranghe, 7 giovani feriti. La rabbia del sindaco: Servono più uomini per la sicurezza; Rapina con spray al peperoncino per un iPhone a Roma: arrestato grazie ai social. Violenta rapina in zona Parco Dora, fermati due responsabili (VIDEO)La Polizia ha arrestato due dei tre responsabili di una violenta rapina avvenuta a Torino, in zona Parco Dora. zipnews.it Torino, rapina violenta al Parco Dora: minorenne in carcere (VIDEO)Lo hanno avvicinato con una scusa banale, chiedendo indicazioni stradali. Pochi istanti dopo, la situazione è degenerata in una rapina violenta, consumata a colpi di calci e pugni. Per quell’episodio, ... giornalelavoce.it Violenta rapina al Parco Dora, individuati dalla polizia due dei tre responsabili: si tratta di minorenni accusati di aver preso a calci e pugni una persona al Parco Dora per rubargli portafogli e cellulare. https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2026/04/violenta - facebook.com facebook