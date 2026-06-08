Raphael Gualazzi apre il Festival Aqua | concerto piano solo in spiaggia il 9 giugno

Da veneziatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pianista e cantautore Raphael Gualazzi apre martedì 9 giugno 2026 la quarta edizione del Festival "Aqua – La filosofia del mare", con un concerto piano solo alle 20.30 sull'arenile di piazza Brescia a Jesolo. Nel set, Gualazzi intreccia jazz, blues e canzone d'autore in un formato pensato per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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