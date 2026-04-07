Raphael Gualazzi in concerto a Manocalzati

Un concerto del musicista italiano si è svolto recentemente a Manocalzati, attirando un pubblico appassionato. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e si è svolto presso una location dedicata alla musica dal vivo. I dettagli dell’organizzazione e il rispetto delle normative vigenti sono stati oggetto di controlli e verifiche da parte delle autorità competenti. La serata è proseguita con l’esibizione dell’artista, che ha eseguito brani dal suo repertorio.

Cari amici, la nostra stagione musicale ha già iniziato a regalarci emozioni intense con i primi due appuntamenti dell'anno, segnando un avvio entusiasmante e carico di aspettative. Tuttavia, il cammino prosegue ora verso una vetta di assoluto prestigio che siamo fieri di condividere con tutti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Dal jazz alla canzone d'autore: Raphael Gualazzi in concerto al Vittorio EmanueleC’è una musica che nasce dall’incontro tra mondi diversi e trova la sua forza nella libertà. Gran finale del festival ERF con il sound di Raphael GualazziAlle 21 di stasera, al Masini di Faenza, sarà il cantautore, pianista e compositore Raphael Gualazzi a chiudere la XIV edizione di... Temi più discussi: Musica, Raphael Gualazzi in concerto al Moro di Cava de' Tirreni; Il concerto dei Finalisti di Musicultura 2026; Cava de’ Tirreni. Venerdì a Il Moro Raphael Gualazzi; Al Persiani il 23 e 24 le serate con i 16 prefinalisti di Musicultura. Ospite Raphael Gualazzi. Musica, Raphael Gualazzi in concerto al Moro di Cava de' TirreniVenerdì 10 aprile, alle 22:30, il pianista e compositore Raphael Gualazzi si esibisce in concerto a Cava de' Tirreni sul palco del locale Il Moro. L'impianto sonoro del live si basa sull'incontro tr ... salernotoday.it Crolla traliccio al concerto, Raphael Gualazzi salvo per un soffio. Video immortala la scena a Montecorice (Salerno)Salerno, 31 agosto 2025 – Una questione di centimetri o poco più. Per un soffio Raphael Gualazzi non è stato colpito dalla struttura crollata ieri durante il suo concerto a Montecorice, paesino sulla ... quotidiano.net Raphael Gualazzi in Concerto venerdì 10 aprile a “Il MORO” Un viaggio emozionante tra jazz, soul e melodie italiane con uno dei musicisti più raffinati e originali del panorama contemporaneo. Pianista, cantautore e compositore, Raphael Gualazzi porta sul p - facebook.com facebook