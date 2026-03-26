Gran finale del festival ERF con il sound di Raphael Gualazzi

Alle 21 di questa sera al Masini di Faenza si terrà il concerto di Raphael Gualazzi, che chiuderà la XIV edizione di ERF&TeatroMasiniMusica. L'evento è organizzato da Emilia Romagna Festival e dal Comune di Faenza, con il supporto di altri enti e istituzioni. Gualazzi, cantante, pianista e compositore, sarà protagonista del concerto finale della stagione concertistica.

Alle 21 di stasera, al Masini di Faenza, sarà il cantautore, pianista e compositore Raphael Gualazzi a chiudere la XIV edizione di ERF&TeatroMasiniMusica, la stagione concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival e dal Comune di Faenza in collaborazione con altri enti e istituzioni. Affiancato da Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria, Gualazzi alla voce e al pianoforte regalerà al pubblico un raffinato e sentito omaggio alla musica acustica con un concerto che attraversa l’essenza della sua parabola creativa, spaziando dall’improvvisazione jazzistica a ispirazioni del repertorio africano–americano, fino a divertissements su celebri temi della canzone italiana e della tradizione operistica e a una selezione delle composizioni dello stesso Gualazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gran finale del festival ERF con il sound di Raphael Gualazzi Articoli correlati Dal jazz alla canzone d'autore: Raphael Gualazzi in concerto al Vittorio EmanueleC’è una musica che nasce dall’incontro tra mondi diversi e trova la sua forza nella libertà. Festival del libro per ragazzi. Gran finale con Pera Toons. Lungo weekend di eventiGran finale domenica del festival del libro per ragazzi con Pera Toons, non a caso uno degli autori più amati dalle nuove generazioni. Tutti gli aggiornamenti su Raphael Gualazzi Argomenti discussi: Gran finale del festival ERF con il sound di Raphael Gualazzi. Gran finale del festival ERF con il sound di Raphael GualazziAlle 21 di stasera, al Masini di Faenza, sarà il cantautore, pianista e compositore Raphael Gualazzi a chiudere la ... ilrestodelcarlino.it Gualazzi inaugura Venezia Jazz Festival Fall EditionRaphael Gualazzi inaugura l'ottava edizione di Venezia Jazz Festival Fall Edition con un atteso concerto al Teatro Goldoni di Venezia il 10 ottobre. Cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, ... ansa.it