Ranucci Lagioia e Leardini protagonisti di Senza fine Parole e libri sotto lune e stelle di Riccione

Da Sigfrido Ranucci a Nicola Lagioia, da Francesca Zanarini e Simone Annicchiarico a Marcello Veneziani e Isabella Leardini, passando per l’anteprima affidata a Chicco Giuliani, torna per il terzo anno consecutivo “Senza fine – Parole e libri sotto lune e stelle di Riccione”, la rassegna promossa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Si parla di: Senza fine, la cultura incontra l’estate. Dal 5 luglio al 20 agosto: Sigfrido Ranucci, Nicola Lagioia, Francesca Zanarini e Simone Annicchiarico, Marcello Veneziani e Isabella Leardini a piazzale Ceccarini; Senza fine: a Riccione la rassegna letteraria estiva dal 5 luglio al.