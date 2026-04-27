Gianni Morandi sotto le stelle per Riccione Music City | il concerto festeggia i 60 anni di C’era un ragazzo

Giovedì 10 settembre, sotto il cielo di Riccione, si è tenuto un concerto di Gianni Morandi, che ha riproposto i brani più noti del suo repertorio. L’evento si inserisce nel tour estivo “C’era un ragazzo estate 2026”, parte del programma Riccione Music City. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico di appassionati che ha ascoltato dal vivo le canzoni del cantautore, celebrando anche i 60 anni di “C’era un ragazzo”.

Giovedì 10 settembre, sotto il cielo stellato di Riccione, la musica torna protagonista con una delle voci più leggendarie della scena italiana: Gianni Morandi farà tappa in città con il suo tour estivo “C’era un ragazzo estate 2026”, inserito all'interno del cartellone Riccione Music City.Sul.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Tour per i 60 anni di "C'era un ragazzo": Gianni Morandi in concertoOSTUNI - Gianni Morandi torna a cantare sotto le stelle e sceglie anche Ostuni per festeggiare una canzone che, da sessant’anni, attraversa il tempo... C’era un ragazzo a Bologna, concerto show di Gianni Morandi: “Ho iniziato a cantarla 60 anni fa, è ancora attuale”Bologna, 24 aprile 2026 – C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gianni Morandi torna a Firenze: al Nelson Mandela Forum la festa di una carriera senza tempo; Jovanotti al concerto di Gianni Morandi: energia sopra e sotto il palco; 'C'era un ragazzo', Gianni Morandi in concerto nella sua Bologna; Gianni Morandi Story: al Forum di Assago la magia senza tempo di Gianni Morandi. Gianni Morandi accende l’estate: a Ostuni il concerto-evento per i 60 anni di C’era un ragazzoGianni Morandi torna a cantare sotto le stelle e sceglie anche Ostuni per festeggiare una canzone che, da sessant’anni, attraversa il tempo e continua a parlare a tutte le generazioni. Nel pieno del s ... brindisisera.it Gianni Morandi annuncia il tour estate 2026, date e città di C’era un ragazzoel pieno del successo nei palasport, Gianni Morandi annuncia 12 nuovi concerti all’aperto per l’estate 2026, prodotti da Trident Music. Il tour C’era un ragazzo celebra i 60 anni del brano simbolo d ... tg24.sky.it Tredici Pietro racconta al podcast Tintoria dei divieti paterni sui videogiochi durante l'infanzia, tra cui Assassin's Creed. https://www.everyeye.it/notizie/tredici-pietro-non-poteva-giocare-assassin-s-creed-piccolo-gianni-morandi-non-voleva-874517.htmlutm_ - facebook.com facebook Gianni Morandi, 12 date per il tour «C'era un ragazzo estate 2026» x.com