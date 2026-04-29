Due lune piene e piogge di stelle | il cielo di maggio a Pordenone sarà uno spettacolo

A maggio, il cielo di Pordenone si annuncia ricco di eventi astronomici, con due lune piene e piogge di stelle previste durante il mese. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del 2026, anno che si distingue per la presenza di tredici lune piene nel calendario. Le condizioni meteorologiche potrebbero accompagnare le osservazioni, creando occasioni per ammirare lo spettacolo celeste.

Il mese di maggio si prepara a offrire alcuni imperdibili eventi astronomici che erano tra i più attesi del 2026, un anno particolare visto che ci sono 13 lune piene.Il nostro calendario solare dura 365 giorni, ma il ciclo lunare completo dura mediamente 29,5 giorni e per questo ogni due o tre.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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