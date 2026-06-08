Il Milan sta considerando di ingaggiare a zero David Alaba, libero dopo la scadenza del contratto. Rappresenta un’opportunità per il club nel mercato senza spendere sui trasferimenti. La società sta valutando come integrarlo in squadra, con Rangnick e Glasner che analizzano il ruolo migliore per lui. Due questioni principali restano da risolvere: le condizioni contrattuali e l’adattamento tattico. Alaba è attualmente svincolato e disponibile a firmare con qualsiasi club.

Continuano le voci di mercato sul Milan: i rossoneri devono decidere il loro futuro in questa settimana (qui tutte le notizie). Gerry Cardinale si appresta a scegliere gli uomini per fare ripartire il progetto rossonero: in testa resta l'opzione Rangnick come direttore tecnico con Glasner in panchina. Nei prossimi giorni il Milan dovrà scegliere la strada da seguire, visto che siamo già nella seconda settimana di giugno e non c'è più tempo da perdere. Nel caso in cui si dovesse avverare l'opzione in stile 'Red Bull', il Milan potrebbe pensare anche a David Alaba, esperto difensore centrale in uscita dal Real Madrid. Il classe 1992 è già stato offerto alle squadre del campionato italiano nel viaggio in Italia del suo procuratore Zahavi, senza trovare terra florida. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Rangnick vuole Alaba al Milan: il colpo a zero, come giocherebbe e i due nodi da sciogliere

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