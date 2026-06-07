Da due settimane il Milan non ha ancora scelto il nuovo allenatore, dopo aver esonerato il precedente staff dirigente e tecnico. Tra i candidati, ci sono Rangnick e Glasner, mentre Ibrahimovi spinge per Pochettino. La società non ha ancora preso una decisione definitiva e si trova in una fase di stallo. La squadra rimane senza un nuovo allenatore, mentre le trattative continuano tra i vari nomi proposti.

Due settimane. È il tempo trascorso da quel pomeriggio in cui il Milan ha fatto piazza pulita in meno di ventiquattr’ore: via l’allenatore, via il direttore sportivo, via il direttore tecnico, via l’amministratore delegato. Tutto in un lampo, dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha condannato i rossoneri all’ Europa League. Da quel giorno, però, il club è rimasto immobile. Colloqui, voci, indiscrezioni e nessuna decisione concreta. E nel frattempo, dentro Casa Milan, si sono delineate due linee di pensiero distinte che oggi mettono la società davanti a una scelta che non può più essere rinviata. La visione di Cardinale: Rangnick in direzione, Glasner in panchina. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Cardinale vuole Rangnick e Glasner, Ibrahimovi? spinge per Pochettino: il Milan è fermo a un bivio da due settimane

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CARDINALE VUOLE RANGNICK, MILAN AGGRESSIVO E VERTICALE

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Temi più discussi: Cardinale, è l'ora di decidere: tutti i pro e contro di Rangnick; Milan, servono risposte: l'Austria mette fretta a Rangnick e per la panchina resistono due piste; Il Milan di Rangnick: in panchina è corsa a tre. Oltre a Pochettino ci sono altri due nomi stranieri; Rangnick-Milan, giorni bollenti: la risposta si avvicina. Cardinale e Ibra incontrano Glasner, poi Jaissle.

Il Milan è a un bivio: Rangnick aspetta, Glasner ha già detto sì. Secondo La Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick vuole una risposta definitiva da Gerry Cardinale. Il tecnico tedesco sarebbe pronto a sposare il progetto rossonero, ma a una condizione: pie x.com

[Vitiello] Nelle prossime ore, Rangnick è atteso per fare un annuncio dopo colloqui con la Federazione calcistica austriaca. Calvelli e Cardinale vogliono Glasner come nuovo allenatore. Zlatan, tuttavia, non è del tutto convinto e preferirebbe affidare le redini a reddit

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