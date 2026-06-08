I prezzi dei videogiochi sono aumentati significativamente, rendendoli un acquisto difficile per molti. Le nuove uscite costano spesso oltre 70 euro, con alcuni titoli che superano i 100 euro per le edizioni speciali. I giochi usati e le sottoscrizioni mensili rappresentano alternative, ma il costo complessivo resta elevato. La tendenza al rialzo si nota negli ultimi anni, riducendo l'accessibilità di un tempo.

Milano, 8 giugno 2026 – Per anni il videogioco è stato considerato una delle forme di intrattenimento più accessibili. Oggi però il conto da pagare per restare al passo con le ultime novità è sempre più salato. Dall'aumento del prezzo delle console ai rincari dei servizi in abbonamento, passando per produzioni che richiedono investimenti da centinaia di milioni di dollari, il gaming sta diventando un passatempo sempre più costoso. Tanto che qualcuno ha iniziato a parlare di " RAMageddon ", una crisi che potrebbe trasformare il videogioco da fenomeno di massa a hobby per pochi. Il costo del gaming continua a salire. Negli ultimi mesi il mercato ha inviato segnali sempre più evidenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "RAMageddon" e prezzi alle stelle: i videogiochi stanno diventando un lusso per pochi

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