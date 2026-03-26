I prezzi dei carburanti sono alle stelle | fare il pieno di benzina o diesel sta diventando un salasso

I prezzi dei carburanti sono in aumento significativo, con il costo di benzina e diesel che si mantiene molto alto. Dopo quattro settimane di conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha portato alla paralisi dello Stretto di Hormuz, il tratto di mare che rappresenta oltre il 30% del traffico petrolifero mondiale, i prezzi dei carburanti hanno subito una forte impennata.

Dopo quattro settimane di feroce guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran che ha causato la paralisi dello Stretto di Hormuz, ossia il piccolo lembo di mare da cui passa oltre il 30% del petrolio mondiale, il prezzo dei carburanti sta schizzando alle stelle. Come sa chiunque va a fare rifornimento, fare il ‘pieno’ dell’automobile è diventato un vero e proprio salasso e le misure del governo di Giorgia Meloni, ossia il taglio delle accise da 25 centimetri e per soli 20 giorni, si sono rivelate inefficaci. Il dato che colpisce è il gasolio che da giorni ha sfondato la soglia psicologica dei 2 euro al litro e continua la sua folle corsa, oggi attestandosi in media a 2,038 euro al litro nel self service. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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