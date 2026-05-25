Polizze alle stelle e macchine sempre più vecchie | mantenere un' auto sta diventando un lusso per pochi

Notizia in breve

I costi delle assicurazioni auto sono aumentati significativamente, rendendo il mantenimento di un veicolo più difficile. I premi assicurativi sono diventati più elevati rispetto agli anni precedenti, mentre i costi di gestione, come manutenzione e carburante, continuano a salire. Nel frattempo, il parco veicoli circolanti è composto principalmente da auto molto vecchie, con più anni di servizio rispetto al passato.