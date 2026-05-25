Polizze alle stelle e macchine sempre più vecchie | mantenere un' auto sta diventando un lusso per pochi
I costi delle assicurazioni auto sono aumentati significativamente, rendendo il mantenimento di un veicolo più difficile. I premi assicurativi sono diventati più elevati rispetto agli anni precedenti, mentre i costi di gestione, come manutenzione e carburante, continuano a salire. Nel frattempo, il parco veicoli circolanti è composto principalmente da auto molto vecchie, con più anni di servizio rispetto al passato.
Quelli dei carburanti non sono certo gli unici rincari che preoccupano gli automobilisti italiani. Anche soltanto possedere e mantenere un veicolo sta diventando un privilegio per pochi, tra aumenti dei premi assicurativi, costi di gestione fuori controllo e un parco veicoli sempre più "anziano". 🔗 Leggi su Today.it
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