Nella notte, un uomo con il volto coperto ha svaligiato i fondi cassa dei chioschi lungo il Molo. L’individuo è entrato nell’area e ha colpito più attività, lasciando dietro di sé danni e soldi rubati. Non ci sono ancora dettagli su eventuali armi o complici. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita durante il furto.

Firenze, 8 giugno 2026 - Nuovo furto nella notte ai danni delle attività estive lungo l'Arno. Questa volta nel mirino è finito il Molo, dove un uomo con il volto coperto dal cappuccio è riuscito a entrare all'interno dell'area e a colpire diversi chioschi. L'allarme è scattato intorno alle 4.20 della notte tra domenica e lunedì. I vigilanti sono arrivati sul posto circa dieci minuti dopo, ma nel frattempo il malvivente aveva già agito. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha forzato i lucchetti dei chioschi I l Bovo, Pizzagnolo, Il Polpaio, Firenzen e Rex, i mpossessandosi dei fondi cassa custoditi all'interno. I titolari hanno sporto denuncia ai carabinieri e ora sperano che eventuali telecamere possano fornire elementi utili alle indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raid notturno al Molo, svaligiati i fondi cassa dei chioschi

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