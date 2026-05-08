Trieste raid notturno al deposito | tre bus sventrati dai vandali

Nella notte, nel deposito di Prosecco, tre autobus sono stati danneggiati da atti di vandalismo. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i responsabili, permettendo di identificarli. I mezzi sono stati sventrati, con danni evidenti alle strutture e alle parti meccaniche. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato le immagini per procedere con l’accertamento delle responsabilità.

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? Punti chiave Come sono stati identificati i responsabili tramite le telecamere?. Quali danni concreti hanno subito i mezzi nel deposito di Prosecco?. Come influirà il raid sulla disponibilità dei bus nelle prossime ore?. Chi ha orchestrato l'attacco notturno ai mezzi della Trieste Trasporti?.? In Breve Danni economici stimati in diverse migliaia di euro per la Trieste Trasporti.. Carabinieri analizzano le immagini del sistema di videosorveglianza del deposito di Prosecco.. Riparazione dei vetri degli autobus potrebbe influire sulla disponibilità dei mezzi locali.. I lavoratori hanno scoperto i danni al deposito di Prosecco durante il turno..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, raid notturno al deposito: tre bus sventrati dai vandali Notizie correlate Leggi anche: Raid dei vandali nel deposito della Trieste Trasporti: colpiti numerosi bus, danni per migliaia di euro Raid notturno ai distributori del latte: vandali ripresi dalle telecamereSomaglia (Lodi), 26 aprile 2026 – Atti vandalici e furto ai distributori automatici di latticini in piazza dei Poeti a Somaglia.