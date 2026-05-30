Nella notte tra venerdì e sabato, nel quartiere di San Pietro in Verzolo a Pavia, un furto ha interessato un negozio di compro oro. I ladri hanno rotto la serratura e portato via la cassaforte, che conteneva diverse migliaia di euro. Non sono stati segnalati feriti o altri danni. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Pavia, 30 maggio 2026 – Ladri di nuovo in azione nel quartiere di San Pietro in Verzolo a Pavia. Nella notte tra venerdì e sabato i soliti ignoti hanno preso di mira un Compro oro di viale Cremona mettendo a segno un colpo da migliaia di euro. Intorno alle 3 la banda composta da diversi uomini è arrivata nei pressi del negozio a bordo di un’auto e di un furgoncin o e, usando degli arnesi ha distrutto la vetrina dell’esercizio commerciale per riuscire a introdursi. Quindi, una volta entrati, i malviventi hanno puntato dritto alla cassaforte che sono stati in grado di estrarre e portare via caricandola sul furgone. Mentre i ladri erano ancora intenti a portare a termine il loro furto, al 112 è arrivata una chiamata probabilmente partita dal titolare dell’attività che era stato allertato dal sistema d’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, raid notturno al Compro oro: portata via la cassaforte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spaccata al Compro Oro, ma se il sindaco chiede sicurezza...

Notizie e thread social correlati

Colpo dei ladri nel negozio di compro-oro a Borgaro Torinese: vetrata sfondata da un furgone-ariete e cassaforte portata viaNella notte di oggi, lunedì 11 maggio 2026, un gruppo di malviventi ha preso di mira il negozio di compro-oro in via Lanzo a Borgaro Torinese.

Nola, oro “sporco” e documenti falsi: sequestro da 600mila euro a società compro oroLa Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un’operazione a Nola, sequestrando beni e documenti.

Si parla di: Colpi da 200mila euro nei supermercati, smantellata la banda delle casseforti; Nel mirino le casseforti di una catena di supermercati, lo scorso ottobre il colpo a Savignano: scattano gli arresti.

Presentata a Palazzo Mezzabarba la 73ª edizione del Raid Pavia VeneziaSi è svolta mercoledì 27 maggio, presso la Sala Consiliare di Palazzo Mezzabarba, sede del Comune di Pavia, la presentazione ufficiale della 73ª edizione del Raid Pavia Venezia. pressmare.it