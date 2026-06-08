Rai tutte le novità in arrivo

Nelle ultime settimane, si è parlato molto di un concorso della Rai per 120 giornalisti destinati alle sedi regionali. La selezione ha suscitato discussioni, aspettative e alcune polemiche tra i dipendenti. La questione è diventata uno dei temi principali tra i collaboratori e nei corridoi dell’azienda. Al momento, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui risultati o sui prossimi passi.

Per mesi è stato uno degli argomenti più discussi nei corridoi della Rai. Il concorso per 120 giornalisti destinati alle sedi regionali aveva acceso dibattiti, aspettative e anche qualche polemica. Poi, concluse le prove a gennaio, il silenzio. Un silenzio quasi assoluto. D'altronde, dall'azienda era arrivata un'indicazione precisa: niente diffusione della graduatoria. Classifica blindata e bocche cucite. Peccato che ci sia un dettaglio difficile da controllare: la televisione. Così, mentre la graduatoria resta ufficialmente segreta, sono gli spettatori più attenti a ricostruire pezzo dopo pezzo gli esiti del concorso. Come? Semplicemente guardando i saluti finali dei programmi Rai o dando un'occhiata ai profili social dei giornalisti coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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