Le temperature degli ultimi giorni indicano l’imminente arrivo dell’estate, che si traduce anche nelle novità della programmazione RAI per la stagione estiva 2026. Sono state annunciate nuove trasmissioni, confermate alcune fasce di programmazione e sono state eliminate altre. La griglia estiva prevede alcune variazioni rispetto agli anni precedenti, con alcuni programmi che tornano in onda e altri che vengono sospesi. La presentazione ufficiale delle novità è stata comunicata recentemente.

Le temperature degli ultimi giorni parlano chiaro e l’estate sta per arrivare anche sul piccolo schermo. Con la chiusura della stagione televisiva invernale, la Rai ha finalmente svelato i Palinsesti RAI Estate 2026, una programmazione che accompagnerà il pubblico da fine maggio fino agli ultimi giorni di agosto. Tra ritorni attesi, nuovi volti, cambi di conduzione e qualche esclusione che farà discutere, la tv di Stato si prepara a un’estate ricca di contenuti, pensata per mantenere alta l’attenzione anche nei mesi più caldi. Ma quali programmi tornano nel daytime estivo? Quali sono le novità assolute? E quali conduttori, invece, resteranno fuori dalla programmazione? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Palinsesti RAI Estate 2026: tutte le novità, le conferme e le assenze della programmazione estiva

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