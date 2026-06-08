Rai ha annunciato il lancio di nuovi volti, tra cui un personaggio chiamato Peppone, già noto in prima fascia. La rete celebra il debutto del daytime estivo con questa novità. Il direttore del daytime della TV pubblica ha commentato la partenza del nuovo palinsesto in un’intervista, senza fornire dettagli sui programmi specifici o sulle date di messa in onda.

Rai festeggia la grande partenza del daytime estivo. In una lunga intervista all’Adnkronos, il direttore daytime della Tv di Stato Angelo Mellone fa il punto della situazione. Mentre, dati e curve alla mano, Linea Verde continua a macinare ascolti da prima serata, Camper si è già portato ad un ottimo 18% di share, citando solo alcuni titoli di Rai1, Mellone festeggia: “Sono risultati che continuano a certificare il lavoro straordinario fatto negli anni e iniziato quando ero a Rai1?. “ Linea Verde il sabato sta sopra il 20% e supera il Tg5 “, sottolinea Mellone. “ Il Provinciale nell’access di Rai3 ha sfiorato il 5 % di media e il milione di spettatori, e torna a settembre: è un racconto epico e letterario dell’Italia”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI: “FACCIAMO ASCOLTI E LANCIAMO VOLTI COME PEPPONE, GIÀ DI PRIMA FASCIA”

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