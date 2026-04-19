ascolti tv sabato 18 aprile mediaset batte rai in prima serata e access

Sabato 18 aprile, gli ascolti televisivi hanno visto Mediaset conquistare la prima serata con il programma di musica e talent, raggiungendo il 22% di share. La Rai, con il suo show domenicale, si è fermata al 17%, mantenendo lo stesso risultato del weekend precedente. Nei dati complessivi, anche nella fascia access, Mediaset ha ottenuto risultati superiori rispetto alla rete pubblica.

I dati degli ascolti tv del 18 aprile assegnano la vittoria ad Amici che vince con il 22% contro Canzonissima, rimasta ancora al 17% come lo scorso sabato Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 18 aprile 2026, hanno vistotrionfareancora Amici di Maria De Filippisu Canale 5. Il talent show ha conquistato infatti il primo posto della prima serata con 3.009.000 spettatori e uno share del 22,4%, confermandosi il programma più seguito della serata.Subito dopo su Rai 1, c’è il rivaleCanzonissimache si piazza alsecondo posto con 2.283.000 spettatori e il 17,9% di share, restando comunque il principale competitor della serata ma senza riuscire a superare il talent di Canale 5.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Hanno pure sbagliato a scrivere gli ascolti, togliendo - casualmente - qualche spettatore a Milly. Il dato corretto di #Canzonissima è 2.283.000 e non altri numeri sbagliati che si leggono in giro. x.com