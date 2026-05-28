Durante una conferenza stampa, è stato presentato il palinsesto estivo della Rai, che include numerosi ritorni e alcune novità. Gli ascolti risultano in crescita rispetto al passato, e si registra il ritorno di alcuni volti noti. La programmazione prevede diverse trasmissioni di intrattenimento e approfondimento, con un focus su contenuti di lunga durata e protagonisti che erano assenti da tempo. La presentazione ha evidenziato anche alcune variazioni rispetto alle stagioni precedenti.

Oggi si è tenuta laconferenza stampa del palinsesto estivo Raiche prevede tanti ritorni rispetto all’anno scorso, grazie agli ascolti soddisfacenti, come più volte ci ha tenuto a ribadire il direttore daytimeAngelo Mellone. Una conferenza nella quale lui stesso si è voluto togliere più di qualche sassolino della scarpa ma che lascia anche tante perplessità:perché alcuni bravi conduttori vengono scongelati solamente in estate?Come ha chiesto una giornalista deLa Stampaa Mellone, a proposito diAlessandro Greco che, a settembre, viene messo in panchina per poi tornare in campo a giugno, conUno Mattina. Ma a ciò Mellone ha dato una spiegazione “stiamo cercando di optare per un cambio generazionale“, anche se questo aspetto sembra che non riguardi conduttori come Mara Venier o Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rai, palinsesto estivo: si esaltano gli ascolti e si scongelano i volti

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