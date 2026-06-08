Raf | tour estivo 2026 e il debutto a Sanremo con il figlio

Raf ha annunciato un tour estivo nel 2026 e il debutto a Sanremo con il figlio, con un brano scritto insieme. Il cantante ha anche parlato di come il repertorio del tour INFINITO, iniziato 25 anni fa, cambierà nel tempo. La collaborazione con il figlio si concentrerà sulla creazione di un brano per la kermesse. Non sono stati forniti dettagli sui titoli delle canzoni o sulle modalità di modifica del setlist.

? Domande chiave? In Breve Raf torna in tour con l’estate 2026: tre date intense e il countdown per Sanremo. Raf si prepara a riabbracciare il suo pubblico con il tour INFINITO – ESTATE 2026, un percorso musicale che toccherà diverse località italiane. L’artista ha già fissato una tappa speciale presso il Festival La Versiliana, un appuntamento che promette di essere uno dei momenti clou della stagione estiva. volesse assicurarsi un posto, i biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16:00 di venerdì 13 febbraio su ticketone.it e presso tutti i punti vendita autorizzati. Il calendario delle esibizioni vedrà l’artista protagonista di tre concerti progettati per essere show trascinanti e profondamente intensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Raf con Ora e per sempre a Sanremo 2026

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