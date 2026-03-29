Dopo Sanremo Raf torna live con Infinito – Estate 2026

Dopo la sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, il cantante annuncia un nuovo tour estivo intitolato

Milano, 29 mar. (askanews) – Dopo aver partecipato alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre e in attesa dell’uscita del suo nuovo disco prevista per il prossimo autunno, Raf torna alla dimensione live per festeggiare i 25 anni del successo Infinito con ” Infinito – Estate 2026?, organizzato da Friends & Partners, prodotto da Girotondo srl in collaborazione Momy records. Vero e proprio evergreen che continua a emozionarci, Infinito è uno dei brani “manifesto” della carriera di Raf, lunga oltre 40 anni e fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Sanremo 2026 - Raf canta Ora e per sempre

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