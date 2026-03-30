Sayf, artista che ha partecipato a Sanremo, sarà presente all’Assisi Summer Festival durante l’estate 2026. L’evento si svolgerà dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi, con la partecipazione del cantante come apertura della manifestazione. La performance di Sayf inaugurerà il cartellone musicale dell’edizione in programma in Umbria.

La rivelazione di Sanremo inaugurerà l’edizione 2026 di Assisi Summer Festival, in programma dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi Ci sarà anche Sayf nell’estate in musica dell’Umbria. La rivelazione di Sanremo inaugurerà l’edizione 2026 di Assisi Summer Festival, in programma dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Dopo il secondo posto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tu mi piaci tanto”, che gli ha portato il primo disco d’oro della carriera, il cantante sarà in giro per l’Italia con il suo “Santissimo tour estivo” toccando anche l’Umbria, dove sarà accolto dalsuggestivo palco della Rocca di Assisi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Da Sanremo all'Umbria, il "Santissimo tour estivo" di Sayf fa tappa all'Assisi Summer Festival

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