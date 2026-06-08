Il sindaco di Legnano è stato confermato alla guida del Comune dopo il ballottaggio. Ha dichiarato che oggi si festeggia, ma domani si torna subito al lavoro. Dopo le prime parole, ha aggiunto di aver resistito a una campagna molto dura, caratterizzata da attacchi e critiche. La vittoria è arrivata al termine di una competizione serrata. La sua conferma segna la continuità amministrativa nella città.

Le prime parole dopo il ballottaggio: "Resistito a una campagna molto dura, fatta di attacchi continui". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Radice confermato sindaco a Legnano: "Oggi si festeggia, ma domani subito di nuovo al lavoro"

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