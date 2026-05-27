Legnano Radice al ballottaggio | sbalzo di voti e boom di FdI

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Legnano, il candidato di Fratelli d’Italia ha ottenuto un forte incremento di voti, raddoppiando i consensi rispetto alle precedenti elezioni. La Lega ha subito un calo significativo nei quartieri, con una diminuzione di preferenze. Il risultato ha portato al ballottaggio tra i due principali candidati, con una variazione evidente nelle preferenze di voto tra le diverse aree della città.

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? Punti chiave Chi ha causato il crollo drastico della Lega nei quartieri?. Come ha fatto Fratelli d'Italia a raddoppiare i propri voti?. Perché il Movimento 5 Stelle è quasi scomparso dalle urne?. Quali liste civiche decideranno l'esito del ballottaggio tra Radice e Almici?.? In Breve Maira Cacucci ottiene 552 preferenze, mentre Luca Benetti ne raccoglie 350 per il PD.. Fratelli d'Italia sale al 20,8% con 2.851 voti, la Lega scende a 1.374.. Il Movimento 5 Stelle precipita all'1,5% con soli 360 voti totali registrati.. Il ballottaggio tra Radice e Almici si terrà nelle giornate del 7 e 8 giugno.. A Legnano, il conteggio dei voti per le elezioni comunali ha sancito un distacco di poco meno di mille preferenze tra i due candidati che disputeranno il ballottaggio il 7 e l’8 giugno prossimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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