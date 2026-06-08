Quirinale e Marina | Mattarella loda la tecnica di un nuovo ritratto
Il Presidente ha espresso apprezzamento per la tecnica utilizzata in un nuovo ritratto. Durante l'incontro al Quirinale, ha incontrato un ammiraglio. Non sono stati forniti dettagli sul nome dell’ammiraglio o sull’opera d’arte specifica.
Quale opera d'arte ha colpito così tanto il Presidente? Chi è l'ammiraglio che ha incontrato Mattarella al Quirinale? Perché la tecnica del quadro conta più del suo soggetto? Come si consolida il legame tra Marina e Presidenza??? In Breve Partecipazione dell'Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto al Quirinale. Celebrazione della Giornata della Marina Militare presso la sede presidenziale. Mattarella loda l'eccellenza tecnica di un nuovo ritratto rice . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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