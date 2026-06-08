Quirinale e Marina | Mattarella loda la tecnica di un nuovo ritratto

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Presidente ha espresso apprezzamento per la tecnica utilizzata in un nuovo ritratto. Durante l'incontro al Quirinale, ha incontrato un ammiraglio. Non sono stati forniti dettagli sul nome dell’ammiraglio o sull’opera d’arte specifica.

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Quale opera d'arte ha colpito così tanto il Presidente? Chi è l'ammiraglio che ha incontrato Mattarella al Quirinale? Perché la tecnica del quadro conta più del suo soggetto? Come si consolida il legame tra Marina e Presidenza??? In Breve Partecipazione dell'Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto al Quirinale. Celebrazione della Giornata della Marina Militare presso la sede presidenziale. Mattarella loda l'eccellenza tecnica di un nuovo ritratto rice . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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