Mattarella riceve in dono un inclinometro a bolla all' incontro con la Marina Militare al Quirinale

Notizia in breve

Al Quirinale, durante l'incontro con la Marina Militare, il presidente ha ricevuto in dono un inclinometro a bolla. L’oggetto è stato consegnato come simbolo di riconoscimento. La cerimonia si è svolta nel salone ufficiale, con la presenza di ufficiali e rappresentanti militari. La consegna è avvenuta in modo formale e il dono è stato mostrato ai presenti. La cerimonia si è conclusa con un breve saluto ufficiale.