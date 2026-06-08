Mattarella riceve in dono un inclinometro a bolla all' incontro con la Marina Militare al Quirinale
Al Quirinale, durante l'incontro con la Marina Militare, il presidente ha ricevuto in dono un inclinometro a bolla. L’oggetto è stato consegnato come simbolo di riconoscimento. La cerimonia si è svolta nel salone ufficiale, con la presenza di ufficiali e rappresentanti militari. La consegna è avvenuta in modo formale e il dono è stato mostrato ai presenti. La cerimonia si è conclusa con un breve saluto ufficiale.
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