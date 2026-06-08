Mattarella riceve suo ritratto a incontro con Marina | Bel quadro non per il soggetto

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha commentato positivamente un ritratto ricevuto durante un incontro con una rappresentanza femminile. Ha detto che il quadro è bello, precisando che lo è non per il soggetto rappresentato, ma per altri motivi che non sono stati specificati. L'incontro si è svolto a Roma e ha visto la partecipazione di diverse persone, anche se i dettagli sui contenuti del confronto non sono stati resi noti.