Mattarella riceve suo ritratto a incontro con Marina | Bel quadro non per il soggetto
Il presidente della Repubblica ha commentato positivamente un ritratto ricevuto durante un incontro con una rappresentanza femminile. Ha detto che il quadro è bello, precisando che lo è non per il soggetto rappresentato, ma per altri motivi che non sono stati specificati. L'incontro si è svolto a Roma e ha visto la partecipazione di diverse persone, anche se i dettagli sui contenuti del confronto non sono stati resi noti.
Musica, danza, freestyle e droni a colorare il cielo. Show da brividi al Foro Italico per i 60 anni del taekwondo in Italia Cesare Cremonini incanta i 65mila del Circo Massimo. L'omaggio con "Roma Capoccia" GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2026 "Grazie per il bel quadro. Bello non per il soggetto, ma per la fattura", così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione della Giornata della Marina Militare, ha ricevuto al Quirinale l'Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti della Forza Armata. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Musica, danza, freestyle e droni a colorare il cielo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Mattarella riceve suo ritratto a incontro con Marina: Bel quadro, non per il soggetto
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