Questo grafico sbugiarda Schlein il segreto di Meloni e Minetti | quindi oggi…

Durante le elezioni amministrative, si è verificato che nessun candidato ha ottenuto la maggioranza al primo turno. Renzi, in precedenza, aveva affermato che i risultati definitivi si sarebbero conosciuti solo dopo i ballottaggi. Un grafico pubblicato recentemente mette in discussione alcune affermazioni di figure politiche, evidenziando dati specifici sui risultati elettorali.

- Ok, quindi chi ha vinto le elezioni amministrative alla fine? Renzi, al primo turno, diceva: bisogna aspettare i ballottaggi. E i ballottaggi che hanno detto? Che, a fare i conti della serva, tutto è rimasto invariato. Un pareggio. Con l’unico problema, per il centrosinistra, che da un punto di vista politico-mediatico l’unica città che contava davvero, o che il centrosinistra aveva spacciato in campagna elettorale come la svolta in vista della conquista di Palazzo Chigi, era Venezia. E a Venezia ha vinto il centrodestra. Quindi, al netto di questo o di quel Comune passato di qua o di là, sfide locali di cui non ricorderemo nulla tra pochi giorni, quando ripenseremo a questo momento ci resterà in testa solo il dato veneziano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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