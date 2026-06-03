In un video diffuso sui social, una docente invita a lasciare l’aula i giovani di Fratelli d’Italia e Minetti, affermando: “quindi, oggi…”. Contestualmente, si vede una persona seduta, con un testo che cita il deputato Emanuele Pozzolo, coinvolto in un incidente con il suo SUV e trovato con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito. Nessun commento o analisi, solo i fatti mostrati nel video.

Oggi giornata gustosa, mettetevi comodi.. Io sto col povero Emanuele Pozzolo. Il deputato “pistolero” l’altra sera è uscito di strada col suo Suv ed è stato trovato col tasso alcolemico il doppio del consentito. Sto con lui un po’ perché, cribbio, devi essere peggio di Gian Burrasca per farne così tante tutte in fila. E poi perché vorrei proprio vedere quanti di voi (io no, sono quasi astemio per colpa di una maledetta emicrania) si sono messi almeno una volta nella vita alla guida dopo aver bevuto un paio di bicchieri a cena o qualche birra in più.. La storiaccia di Nicole Minetti, delle feste a base di coca e sesso, dell’adozione losca, dell’avvocato morto, del mancato cambio di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Full | CEO Was to Fire the Intern, But Next the Intern's Words Made CEO Kneel Down and Beg for Mercy

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Che vergogna questo video, la docente caccia i giovani Fdi e Minetti: quindi, oggi…La storiaccia di Nicole Minetti, delle feste a base di coca e sesso, dell’adozione losca, dell’avvocato morto, del mancato cambio di vita… non era una storiaccia. Tutto finto. Tutto farlocco. O almeno ... ilgiornale.it

Non smetto di guardarli quei video. Rivedo in continuazione quelle immagini terribili: le persone travolte come birilli, i feriti a terra, la donna amputata, i passanti che prestano soccorso. Poi mi fermo a fissare l’uomo che ha fatto tutto ciò. Lo vedo mentre esce x.com