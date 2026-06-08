Quattro storie per riconciliarsi | torna il cinema all' aperto all' arena Melozzo Trinità
La rassegna cinematografica all'aperto riprende presso l'arena Melozzo Trinità, organizzata dalla parrocchia locale. Il ciclo, intitolato “Quattro storie per riconciliarsi”, prevede la proiezione di quattro film che trattano vari aspetti delle relazioni e della riconciliazione. La manifestazione, che si svolge durante l’estate, segue il successo delle precedenti edizioni e si svolge in un ambiente all’aperto, offrendo un'opportunità di visione collettiva. Le date e i titoli dei film non sono ancora state rese note.
Dopo il positivo riscontro delle serate organizzate lo scorso anno, la Parrocchia della Trinità di Forlì ripropone anche per questa estate la rassegna cinematografica “Quattro storie per riconciliarsi”, un ciclo di quattro film che affrontano, da prospettive diverse, temi come l'incontro con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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