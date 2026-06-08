Arena Puccini all' Ippodromo | il programma dei film del cinema all' aperto

Lo schermo dell’arena Puccini all’Ippodromo si riaccende con il film di Steno, presente Enrico Vanzina, e il documentario “Le signore col cappello” di Vittorio Martone e Raffaele Manco, dedicato all’ippodromo. La proiezione si svolge in via dell’Arcoveggio nell’ambito del cinema all’aperto promosso dalla Cineteca di Bologna. La serata prevede la visione della pellicola cult e del documentario, entrambi in programma questa sera.

Lo schermo del cinema all’aperto promosso dalla Cineteca di Bologna si riaccende in via dell’Arcoveggio con la pellicola cult di Steno alla presenza di Enrico Vanzina e il documentario Le signore col cappello di Vittorio Martone e Raffaele Manco, dedicato proprio all’ippodromo e prodotto dalla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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