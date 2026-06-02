Cinema all' aperto l' arena La Meta si ' trasferisce' in Fortezza Nuova | proiezioni da fine giugno
A partire da fine giugno 2026, l’arena La Meta si sposterà in Fortezza Nuova per le proiezioni di cinema all’aperto. La struttura, che tradizionalmente si trovava in via dei Pensieri, sarà allestita nel lato nord della fortezza. Questa modifica riguarda solo la location delle proiezioni, che continueranno a svolgersi durante l’estate. La nuova sede sarà utilizzata per le serate di cinema all’aperto previste per questa stagione.
La grande novità dell’estate 2026 in Fortezza Nuova sarà il cinema all’aperto. A Livorno, dove le arene estive rappresentano da sempre uno degli appuntamenti più attesi, La Meta sceglie di cambiare casa ‘trasferendosi’ da via dei Pensieri nel lato nord dello storico monumento. L’annuncio è. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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