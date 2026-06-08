Quattro nuovi mezzi per il trasporto di persone fragili a Borgomanero

Da novaratoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro nuovi veicoli destinati al trasporto di persone fragili entrano in servizio a Borgomanero. La consegna è avvenuta venerdì 5 giugno nell'ambito del progetto "Città ad impatto positivo" promosso da Pmg Italia società benefit e patrocinato dal Comune di Borgomanero.Nel corso della mattinata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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