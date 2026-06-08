Quattro nuovi mezzi per il trasporto di persone fragili a Borgomanero
Quattro nuovi veicoli destinati al trasporto di persone fragili entrano in servizio a Borgomanero. La consegna è avvenuta venerdì 5 giugno nell'ambito del progetto "Città ad impatto positivo" promosso da Pmg Italia società benefit e patrocinato dal Comune di Borgomanero.Nel corso della mattinata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Temi più discussi: Quattro nuovi mezzi per il trasporto di persone fragili a Borgomanero; Croce Verde, festa dei volontari. Inaugurati quattro nuovi mezzi; Due nuovi Caravaggio in servizio sulla Milano-Treviglio-Cremona in arrivo nei prossimi mesi in Lombardia 13 convogli ad alta capacità; Caporalato: Cia, servono nuovi strumenti per trasporti e alloggi dei lavoratori e meno burocrazia.
I quattro nuovi mezzi, due ambulanze per le emergenze, un'auto infermieristica e un camion di Protezione civile, sono stati inaugurati domenica 31 maggio presso la sede di Casa Croce Verde. La giornata è stata inoltre l'occasione per svolgere l'Assemblea di facebook
Per qualsiasi nuovo giocatore di Dante (o persone che stanno solo cercando di raccogliere Tomi in generale) hai bisogno di QUATTRO rotazioni, non TRE. reddit
Annunciata asta per quattro mezzi comunali x.com
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