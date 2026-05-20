Danneggiato il pulmino per il trasporto di persone fragili | indagano i carabinieri

TORRE SANTA SUSANNA – Nella mattinata di oggi, mercoledì 20 maggio, è stato danneggiato il pulmino dell'associazione "Il Cuore di Antonio Bianco a braccia aperte", un mezzo utilizzato quotidianamente dai volontari per l'accompagnamento e il trasporto di persone fragili e malate, specie bambini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Presentato il Pulminoamico per rafforzare i servizi di trasporto sociale a favore delle persone più fragiliÈ stato presentato in Comune a Chieti il progetto Pulminoamico®: un'iniziativa che mette in rete amministrazione comunale, mondo del volontariato e...

Ragazza cade da una finestra di una scuola superiore di Perugia: intervento dei soccorsi e trasporto in ospedale. Indagano i carabinieriIl quotidiano "La Nazione" riporta un fatto di cronaca allarmante avvenuto nella mattina del 21 aprile a Perugia.

Napoli, rubato il pulmino dei Maestri di Strada: appiedati i giovani della onlus di PonticelliRubato il pulmino dell'associazione Maestri di Strada. Furto al centro polifunzionale Ciro Colonna di Ponticelli, nella ... msn.com

Pulmino per ragazzi disabili rubato, lo ricompra il segretario della CnaSi conclude con un misto di amarezza e gratitudine la vicenda del furto del pulmino di LAB 360, lo spazio aggregativo dedicato a bambini e giovani con disabilità della cooperativa Idee in Movimento di ... rainews.it