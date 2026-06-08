Quattro giorni di sport tornei e benessere a Borgomanero | il programma completo di Borgo Sport in Days
Da giovedì 11 a domenica 14 giugno largo Melvin Jones a Borgomanero ospiterà la manifestazione "Borgo Sport in Days". L'evento è stato ideato nell'ambito del riconoscimento di "Comunità europea dello sport 2026", conferito dall'associazione Aces al progetto locale "Lo sport è IN - INcontro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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