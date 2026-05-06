Novara due giorni di sport e dimostrazioni | al centro commerciale tornano gli Sport Days

A Novara, nel centro commerciale San Martino2, si terranno nuovamente gli Sport Days, una manifestazione che si svolgerà venerdì 8 e sabato 9 maggio. L'evento, giunto alla seconda edizione, prevede due giorni di attività sportive e dimostrazioni aperte al pubblico. L'iniziativa si propone di promuovere lo sport come strumento educativo e di incentivare uno stile di vita attivo e salutare.

Dopo il successo della prima edizione, venerdì 8 e sabato 9 maggio torna al centro commerciale San Martino2 di Novara Sport Days, l'evento che mette al centro lo sport come strumento educativo, occasione di incontro e promozione di uno stile di vita sano e attivo.La seconda edizione della.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Vivi la passione dello sport: all'outlet di Vicolungo tornano gli Sport DaysDopo il successo dello scorso anno, a Vicolungo The Style Outlets tornano gli Sport Days con un fine settimana ricco di sfide virtuali, tornei dal... Sport & Beach Italian Tour 2026: due giorni di sport e spettacolo a CavallinoSabato 9 e domenica 10 maggio 2026 il Parco Urbano di Cavallino accoglie Sport & Beach Italian Tour 2026 – Fiera dello Sport, due giornate di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sport Days torna a Novara: due giorni di sport, educazione e comunità al San Martino2; SPORT DAYS – II edizione 8 – 9 maggio al Centro Commerciale San Martino2; Due giorni di concerti, talk e street food: il Festival del Primo Maggio torna a Galliate; Taranto Comix torna a maggio, due giorni tra fumetti, cosplay e grandi ospiti. L’8 e il 9 maggio io MARTINA BERNILE il Maestro FRANCESCO VACCARO e tutto il team dell’Underdog Boxing Club Novara vi aspettiamo Sport Days - San Martino Sport Experience! Sarà un’occasione speciale per incontrarci fuori dalla palestra, cond - facebook.com facebook