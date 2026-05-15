Borgomanero si trasforma in un villaggio sportivo | arrivano i Borgo Sport in Days 2026
Da venerdì 11 a lunedì 14 giugno, il centro di Borgomanero si trasformerà in un grande spazio dedicato allo sport, grazie all’evento chiamato Borgo Sport in Days. Organizzato dalla Pro Loco, l’iniziativa coinvolge diverse attività sportive all’aperto e mira a coinvolgere la comunità locale in quattro giorni di eventi. La manifestazione rappresenta il principale appuntamento dell’anno per il territorio, che in questo periodo assume un ruolo centrale nel panorama sportivo cittadino.
Borgomanero si prepara a trasformare il proprio centro cittadino in un'area sportiva a cielo aperto. Dall'11 al 14 giugno è in programma "Borgo Sport in Days", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco che rappresenta l'evento cardine dell'anno in cui il territorio detiene il titolo di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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